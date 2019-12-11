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Печеные яблоки с медом и молоко помогут вылечить кашель и простуду

Народная медицина до сих пор является крайне актуальной, особенно в тех случаях, когда человек заболел несильно и не хочешь принимать препараты. Печеные яблоки с медом и молоко с черной редькой помогут вылечить кашель и простуду, а также ослабить их симптомы.
Печеные яблоки с медом и молоко помогут вылечить кашель и простуду

При таком состоянии у человека часто имеется сухость и болевые ощущения в горле. Подобные ощущения крайне неприятны, поэтому многие хотят от них избавиться подручными средствами. Для этого подойдет теплое молоко с медом, а также добавление сердцевины черной редки. Такой напиток быстро снимет неприятные ощущения в горле и ускорит его выздоровление. Эту процедуру лучше повторять несколько раз в день на протяжении нескольких суток.

Эксперты рассказали о том, как можно быстро вылечить детей от кашля и простуды народным способом. Необходимо сделать печеные яблоки и смазать их медом. Такое сочетание приведет к быстрому процессу выздоровления за счет большого содержание во фрукте салициловой кислоты. Яблоки для лечения кашля и простуды можно использовать и иначе. Для этого необходимо сделать отвар из яблочных шкурок, его можно пить, либо применять для промывания носа. Для последнего подойдут соляные и травяные настои, они будут еще более эффективными.

Также не стоит забывать об отварах из ромашки, они отлично справляются с кашлем и простудой. Кроме того, ежедневно можно пить чай из мяты, мелиссы и женьшеня, в них стоит добавлять прополис.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:24

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