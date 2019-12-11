Евгений Петросян пригласил в театр своего адвоката Сергея Жорина, а не молодую супругу

В публикации соцсети Instagram Сергей Жорин с юмором отметил, что впервые побывал на свидании с мужчиной. Речь идет о театральной постановке "Ревизор" по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя, которую посетил адвокат по приглашению Евгения Петросяна. Подписчики удивились, что юморист отправился на премьеру в театре имени Табакова со своим юристом, вместо молодой жены Татьяны Брухуновой.Сергей Жорин похвалил прекрасную игру актеров, добавив, что его профессия редко позволяет посвятить даже немного времени искусству. Адвоката очень впечатлила пьеса, поскольку он попросил собственных фолловеров в будущем пригласить его для совместного похода в театр.Напомним, Петросян и его 30-летняя помощница, по слухам, поженились несколько дней назад, о чем официально не сообщали. Более того, молодожены не публиковали свадебные фотографии в соцсетях, ожидая, как считают поклонники, подходящего момента.