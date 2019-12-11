Танец женских гениталий в телеэфире шокировал жителей Австралии





Телезрители бурно обсуждали перформанс в одежде половых органов возмутившись, что в этот момент телевизор могли смотреть дети. Остальные же наоборот поблагодарили участников за исполнение такого юмористического танца. С телеэфира передачи Rage and Rainbows была убрана сцена с танцующими вульвами от комикессы Эм Рушано. В танцевальном номере участница находится одна на сцене, а потом к ней присоединяются еще 12 человек в костюмах гениталий. Данное видео можно увидеть только на просторах социальной сети Twitter.Сама Рушано считает, что созданная ею программа должна донести до всех непревзойденный женский боевой дух. Также сюжет шоу направлен на призыв поддержать тех представительниц женского пола, которые преуменьшили свои духовные и физические качества, чтобы быть принятыми обществом.