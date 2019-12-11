Ведущий “Званого ужина” Григорий Шевчук спас семейную пару во время пожара

Как отметил Григорий Шевчук, он и его сосед полночи бегали по этажам и предупреждали людей о пожаре, который разгорелся на 9 этаже. Инцидент произошел в городе Железнодорожный около часа ночи, когда ведущий находился на кухне. Он почувствовал запах жженого пластика, который усиливался. Тогда знаменитость решил найти причину и выбежал на улицу, откуда увидел возгорание на балконе девятого этажа.В итоге Шевчуку удалось разбудить семейную пару, которая проживала в этой квартире. Отмечается, что никто не пострадал, а сотрудники МЧС действовали быстро. На данный момент причина возгорания неизвестна.