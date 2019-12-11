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Анастасия Балинская рассказала, что они с Алексеем Кудряшовым не спали на протяжении месяца до расставания

Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская рассказала, что еще до расставания с Алексеем Кудряшовым между ними не было теплых отношений, она находила поддержку на стороне от другого мужчины. Более того, экс-влюбленные даже не спали вместе на протяжении месяца.
Анастасия Балинская рассказала, что они с Алексеем Кудряшовым не спали на протяжении месяца до расставания

Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская обратилась к поклонникам с просьбой перестать обсуждать ее расставание с Алексеем Кудряшовым. Пара распалась три недели назад, однако сейчас блондинка счастлива, она нашла нового избранника, и мужчина полностью ее устраивает.

Анастасия Балинская отметила, что еще до расставания она и Алексей Кудряшов часто ссорились, никак не могли найти общий язык. Молодые люди старались изо всех сил спасти отношения, но теплоты уже не было. Даже "волшебства" не происходило на протяжении месяца, отметила блондинка, хотя ранее секс многое значил для влюбленных. По словам Анастасии Балинской, каждый раз после ссоры она находила поддержку со стороны другого мужчины, а после расставания избранник и вовсе стал ей очень близок.

Анастасия Балинская отметила, она боится переводить отношения в более серьезный статус и не сближалась с новым возлюбленным до расставания с Алексеем Кудряшовым. После разрыва мужчина оплатил девушке жилье даже без ее ведома, на данный момент он остается с ней на связи 24/7, несмотря на то, что находится в другом городе.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14

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