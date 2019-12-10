Samsung запускает программу trade-in для обмена часов и фитнес-трекеров на современные умные гаджеты





Теперь в точки продаж Samsung пользователи имеют возможность принести уже использовавшиеся носимые устройства не только от южнокорейского бренда, но также от Apple, Xiaomi, а также Huawei, Honor и других брендов. В обмен юзеру предложат скидку при покупке смарт-устройств, но размер таковой, как правило, определят эксперты в фирменном отделении компании. Максимальная выгода может достигать 19,5 тыс. рублей.На данный момент по новой программе имеется возможность со скидкой получить Galaxy Watch Active2, продукт доступен в разных версиях. В частности, модели отличаются друг от друга размером дисплея, материалом корпуса и некоторыми функциями. Известно, что обмену подлежат даже устройства с разбитым экраном.