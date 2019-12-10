Флагманский смартфон Sony Xperia 1 с 4K-экраном подешевел на 202 доллара





Первая презентация смартфона Xperia 1 компанией Sony была организована на выставке MWC-2019 в Барселоне в феврале нынешнего года. За быстродействие устройства отвечают мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6 Гб оперативной памяти. Емкость накопителя составляет 126 Гб. Однако основной особенностью смартфона стал его 4K-экран с функцией OLED, соотношение сторон которого равнялось 21:9. Кроме того, мобильное устройство имеет аккумулятор емкостью 3300 мА•ч и защиту от попадания внутрь корпуса пыли или влаги.Когда продажи в США только стартовали, смартфон Sony Xperia 1 имел стоимость 950 долларов. Однако сейчас его удастся приобрести на 202 доллара дешевле. Падение цены может иметь связь с рождественскими распродажами или появлением на рынке конкурирующих устройств.