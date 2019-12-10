Флагманский смартфон Sony Xperia 1 с 4K-экраном подешевел на 202 доллара
Стоимость представленного в начале 2019 года флагманского смартфона Sony Xperia 1, оснащенного экраном формата 4K, существенно снизилась. Теперь мобильное устройство продается на 202 доллара дешевле.
Первая презентация смартфона Xperia 1 компанией Sony была организована на выставке MWC-2019 в Барселоне в феврале нынешнего года. За быстродействие устройства отвечают мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6 Гб оперативной памяти. Емкость накопителя составляет 126 Гб. Однако основной особенностью смартфона стал его 4K-экран с функцией OLED, соотношение сторон которого равнялось 21:9. Кроме того, мобильное устройство имеет аккумулятор емкостью 3300 мА•ч и защиту от попадания внутрь корпуса пыли или влаги.
Когда продажи в США только стартовали, смартфон Sony Xperia 1 имел стоимость 950 долларов. Однако сейчас его удастся приобрести на 202 доллара дешевле. Падение цены может иметь связь с рождественскими распродажами или появлением на рынке конкурирующих устройств.
Первая презентация смартфона Xperia 1 компанией Sony была организована на выставке MWC-2019 в Барселоне в феврале нынешнего года. За быстродействие устройства отвечают мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6 Гб оперативной памяти. Емкость накопителя составляет 126 Гб. Однако основной особенностью смартфона стал его 4K-экран с функцией OLED, соотношение сторон которого равнялось 21:9. Кроме того, мобильное устройство имеет аккумулятор емкостью 3300 мА•ч и защиту от попадания внутрь корпуса пыли или влаги.
Когда продажи в США только стартовали, смартфон Sony Xperia 1 имел стоимость 950 долларов. Однако сейчас его удастся приобрести на 202 доллара дешевле. Падение цены может иметь связь с рождественскими распродажами или появлением на рынке конкурирующих устройств.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:34