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Ингеборга Дапкунайте боялась, что ребенок лишит ее свободы

Актриса Ингеборга Дапкунайте рассказала о материнстве после 50 лет. Артистка призналась, она раньше считала, что ребенок лишит ее свободы.

В интервью для журнала “ОК!” 56-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала, ее сыну уже исполнилось три года. Звезда родила первенца в 53 и до сих пор помнит слова подруги, которая не отрицала, что при желании можно совмещать материнство и активный образ жизни. Актриса была уверена, ребенок лишит ее возможности путешествовать, или ей даже не захочется куда-то ездить. Однако сейчас, воспитывая трехлетнего Алекса, знаменитость нашла баланс, который позволяет ей совмещать уход за ребенком и отдых.

Например, актриса часто берет сына с собой за границу, и это ей не мешает наслаждаться отпуском. По словам Дапкунайте, она поняла, что подразумевали другие люди, заявляя, что рождение ребенка изменит жизнь. Для звезды теперь каждый день наполнен новым смыслом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:31

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