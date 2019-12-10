"Много сделал для города и москвичей": Сергей Собянин отреагировал на смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

«Я сожалею, что от нас ушел жизнерадостный человек, который был главой Москвы в непростое время. Стоит отметить его заслуги перед городом и жителями», — сообщил Мэр Москвы.





Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный химик РСФСР и заслуженный строитель РФ занимал должность мэра с 1992 по 2010 год. В течение девяти лет Лужков был сопредседателем высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.Юрий Лужков скончался в одной из немецких клиник. Ему было 83 года. В Мюнхен политик отбыл в связи с операцией на сердце. Об этом сообщили в посольстве России в Берлине. Пресс-секретарь знаменитости сообщил, что Юрий Лужков умер из-за осложнений после хирургического вмешательства.