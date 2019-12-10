«Мы же недавно виделись»: Иосиф Пригожин не верит в смерть Юрия Лужкова

Неожиданная смерть Юрия Лужкова стала для всех большим шоком. 83-летний экс-мэр Москвы скончался в Германии от осложнений при операции на сердце. Журналисты поинтересовались мнением на этот счет Иосифа Пригожина, ведь он был хорошо знаком в бывшим руководителем столицы России. Продюсер сначала не поверил в случившееся и посчитал, что его пытаются обмануть.Когда Иосиф Пригожин понял, что новости об Юрии Лужкове правдивы, то долгое время не знал, что сказать. Еще недавно, вспоминает продюсер, он вместе с экс-мэром Москвы наслаждались постановками в Большом театре. Тогда знаменитость в компании супруги Валерии и бывшего руководителя российской столицы наблюдал за постановкой «Дон Карлос». Продюсер отметил, совместные снимки с Лужковым он даже публиковал в Instagram.При этом Иосиф Пригожин признался, что в вопросе управления Москвой у него есть определенные вопросы к Юрию Лужкову, однако знаменитость никогда не ставил под сомнение его позитивный вклад в развитие этого города. «Очень грустно. Он очень хороший человек», - подчеркнул супруг Валерии.