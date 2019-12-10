Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина сравнила суррогатное материнство с торговлей людьми





У самой Ксении Бородиной - две дочери: Маруся от ее первого брака, а также Теона от Курбана Омарова. Довольно часто вместе с ними время проводит и сын супруга Омар. Однако в своем блоге Бородина очень часто говорит о том, как нужно воспитывать детей и какие ценности им прививать. Так, в одной из своих публикаций Бородина жестко высказалась о том, что Анджелина Джоли не смогла правильно воспитать свою дочь, которая в итоге хочет сменить пол.Прокомментировала Ксения Бородина и то, что однополые пары очень часто прибегают к суррогатному материнству, чтобы у них появился малыш. По ее словам, лучше бы они брали детей из детского дома. Также Бородина подчеркнула, что суррогатное материнство является просто современной формой торговли людьми.Однако ранее Бородина говорила, если бы у нее не было возможности выносить полноценного и здорового малыша, то тоже могла бы обратиться за помощью к суррогатной матери. Выходит, Ксения Бородина сама себе противоречит, и если одним можно рожать, детей прибегнув к любому способу, то другим категорически запрещается.