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Пингвины разучились летать и заняли место динозавров после их вымирания

Ученые считают, что дальние предки современных пингвинов заняли место вымерших динозавров. Их эволюция значительно ускорилась, из-за чего они утратили способность летать, но научились плавать. Палеонтологи надеются, что им когда-нибудь удастся найти окаменелости пингвинов, существовавших во времена мелового периода.

Недавно австралийским, новозеландским и американским ученым удалось найти останки самого древнего вида пингвина, чьи размеры и пропорции напоминали современных пингвинообразных. Окаменелости Kupoupou stilwelli («купупу» или «ныряющая птица») обнаружили на острове Чатем, расположенном в южной части Тихого океана.

Находка указывает на то, что 62,5-60 млн лет назад на Южном полюсе был более благоприятный климат, а ледяная «шапка» еще не образовалась. Открытие позволило заполнить существовавший пробел между гигантскими доисторическими пингвинами и их современными потомками. Теперь достоверно установлено, что пингвиновые небольших размеров являются боковой ветвью эволюции гигантских пингвинообразных, существовавших во времена динозавров и ускорившихся в эволюционном развитии после их вымирания.

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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:31

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