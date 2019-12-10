Роман Попов на премьере новогоднего "Полицейского с Рублевки" назвал причину резкого похудения на 40 кг





Возрастающая популярность телесериала "Полицейский с Рублевки" вынудила создателей продлить прокат еще на 5 сезон. Пару дней тому назад также состоялась грандиозная премьера полнометражной киноленты. Журналистам удалось пообщаться на мероприятии с несколькими актерами. Роман Попов в ходе беседы рассказал, что именно послужило причиной его резкого похудения. По словам артиста, он уважает собственного персонажа Мухича, но не хочет становиться заложником подобной роли. Поэтому потеря 40 кг лишнего веса должна помочь в продвижении карьеры.Попов также отметил, впервые за 17 лет он сможет побыть в новогоднюю ночь с семьей, а не проводя корпоративы. Звезда сообщает, в новом 2020 году, поклонники увидят его в необычных и свежих образах. Кроме прочего сценарист и режиссёр проекта Илья Куликов поблагодарил команду за усилия, особенно отметив прекрасную игру Сергея Бурунова в качестве полковника Владимира Яковлева. Известно, что первый и второй фильмы кинодеятель создавал для себя в качестве новогоднего подарка.