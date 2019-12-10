Таисия Повалий заявила, что новорожденный внук вызывает у нее чувство восторга
Отмечающая юбилей Таисия Повалий призналась, что чувство восторга у нее вызывает новорожденный внук. В новом интервью артистка рассказала о своей семье и раскрыла секреты красоты.
Таисия Повалий испытала восторг, когда взяла своего новорожденного внука на руки, отметив, что уже забыла, какие чувства у нее вызывают маленькие дети. Артистка отметила, у ребенка, которого назвали Демьяном, не по возрасту мудрый взгляд.
Певице 10 декабря исполнилось 55 лет, но в душе она ощущает себя на 25 и имеет желание любить и реализовывать планы. Таисия Повалий считает себя пионером в области косметологии, поскольку отправилась в первую открытую в 1994 году клинику в Одессе. Этот опыт оказался неудачным, поскольку в то время гиалуроновая кислота была не опробована на практике. Артистка пострадала от вылезшей на лбу шишки, которая мигрировала на ее лице. Несколько лет назад выпуклость задели во время мезотерапии, в связи с чем ей пришлось делать операцию и принимать антибиотики.
Сейчас звезда маскирует недостатки макияжем, а также поддерживает красоту и здоровье правильным питанием. Исполнительница смогла сбросить набранные за несколько лет 20 кг при помощи диеты.
Таисия Повалий испытала восторг, когда взяла своего новорожденного внука на руки, отметив, что уже забыла, какие чувства у нее вызывают маленькие дети. Артистка отметила, у ребенка, которого назвали Демьяном, не по возрасту мудрый взгляд.
Певице 10 декабря исполнилось 55 лет, но в душе она ощущает себя на 25 и имеет желание любить и реализовывать планы. Таисия Повалий считает себя пионером в области косметологии, поскольку отправилась в первую открытую в 1994 году клинику в Одессе. Этот опыт оказался неудачным, поскольку в то время гиалуроновая кислота была не опробована на практике. Артистка пострадала от вылезшей на лбу шишки, которая мигрировала на ее лице. Несколько лет назад выпуклость задели во время мезотерапии, в связи с чем ей пришлось делать операцию и принимать антибиотики.
Сейчас звезда маскирует недостатки макияжем, а также поддерживает красоту и здоровье правильным питанием. Исполнительница смогла сбросить набранные за несколько лет 20 кг при помощи диеты.