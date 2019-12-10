Таисия Повалий заявила, что новорожденный внук вызывает у нее чувство восторга

Таисия Повалий испытала восторг, когда взяла своего новорожденного внука на руки, отметив, что уже забыла, какие чувства у нее вызывают маленькие дети. Артистка отметила, у ребенка, которого назвали Демьяном, не по возрасту мудрый взгляд.Певице 10 декабря исполнилось 55 лет, но в душе она ощущает себя на 25 и имеет желание любить и реализовывать планы. Таисия Повалий считает себя пионером в области косметологии, поскольку отправилась в первую открытую в 1994 году клинику в Одессе. Этот опыт оказался неудачным, поскольку в то время гиалуроновая кислота была не опробована на практике. Артистка пострадала от вылезшей на лбу шишки, которая мигрировала на ее лице. Несколько лет назад выпуклость задели во время мезотерапии, в связи с чем ей пришлось делать операцию и принимать антибиотики.Сейчас звезда маскирует недостатки макияжем, а также поддерживает красоту и здоровье правильным питанием. Исполнительница смогла сбросить набранные за несколько лет 20 кг при помощи диеты.