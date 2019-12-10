Врачи пришли к выводу, что рак больше не является смертельным диагнозом





На сегодня известно, что у среднестатистического пациента есть возможность прожить больше 10 лет после установки диагноза. В результате этого, специалисты из Института онкологических исследований Великобритании приняли решение внести рак в разряд хронических состояний, которые поддаются управлению. Специалисты сообщили, данная болезнь чем-то напоминает диабет или гипертонию.Однако в Великобритании только 30% респондентов имеют понятие о том, что онкологическое заболевание можно подавлять в организме на протяжении нескольких лет. 46% полагают, так можно поступать с болезнями сердца, а 77% утверждают - хроническим бывает только диабет. Такие итоги эксперты подвели после опроса 2 103 обычных людей и еще 366 пациентов различных клиник.В Великобритании, на данный момент, специалисты пытаются создать лекарства для влияния на способность рака эволюционировать и вырабатывать резистентность. Если химиотерапия имеет шоковое воздействие на раковые клетки, но в тоже время вызывает тяжелые побочные эффекты, то данные препараты нацелены на их способность не поддаваться влиянию медикаментов.