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Врачи пришли к выводу, что рак больше не является смертельным диагнозом

Разные группы ученых выяснили, что человечество всё больше побеждает в битве с онкологией, даже если до сих пор не изобретено универсальное лечение. Специалисты решили перевести рак из смертельных недугов в разряд хронических заболеваний.

На сегодня известно, что у среднестатистического пациента есть возможность прожить больше 10 лет после установки диагноза. В результате этого, специалисты из Института онкологических исследований Великобритании приняли решение внести рак в разряд хронических состояний, которые поддаются управлению. Специалисты сообщили, данная болезнь чем-то напоминает диабет или гипертонию.

Однако в Великобритании только 30% респондентов имеют понятие о том, что онкологическое заболевание можно подавлять в организме на протяжении нескольких лет. 46% полагают, так можно поступать с болезнями сердца, а 77% утверждают - хроническим бывает только диабет. Такие итоги эксперты подвели после опроса 2 103 обычных людей и еще 366 пациентов различных клиник.

В Великобритании, на данный момент, специалисты пытаются создать лекарства для влияния на способность рака эволюционировать и вырабатывать резистентность. Если химиотерапия имеет шоковое воздействие на раковые клетки, но в тоже время вызывает тяжелые побочные эффекты, то данные препараты нацелены на их способность не поддаваться влиянию медикаментов.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:04

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