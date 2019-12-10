Звезда «Дом-2» Майя Донцова объявила, что ждет двойню





Майя Донцова на протяжении трех лет является участницей телестройки. За это время у нее было несколько романов, но в августе этого года она вышла замуж за Алексея Купина. Пара очень серьезно отнеслась к вопросу планирования детей, и вот после курса всех необходимых процедур Майя Донцова рассказала, что она в положении и ждет двойню.Беременна и Ольга Рапунцель, которая ранее говорила о том, что она одна единственная, кто решился родить двоих детей на проекте. Однако, как выяснилось теперь они с Майей, по сути, на равных, ведь девушка ждет сразу двоих малышей.Стоит отметить, что Майя Донцова скрывала факт своей беременности довольно долго. А ранее говорила, что не хочет манипулировать своим положением ради конкурса или еще чего-то, ведь она, прежде всего, личность и достойна победы именно поэтому.Фанаты пары тут же принялись ее поздравлять. Они пожелали Майе Донцовой родить здоровых детей и обязательно одержать желанный титул «Человека года».