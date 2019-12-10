Алена Хмельницкая не составляла брачный контракт с экс-супругом Тиграном Кеосаяном





Алена Хмельницкая сейчас находится в гражданском браке с бизнесменом Александром Синюшиным, который младше нее на 13 лет. 48-летняя актриса не спешит выходить замуж во второй раз, поскольку до сих пор не воспринимает расписку в ЗАГСе как нечто серьезное. По словам артистки, из-за скромных финансовых сбережений во время семейной жизни с Тиграном Кеосаяном, она даже не задумывалась о составлении брачного контракта. Однако и сейчас возможность оформления подобного документа звезде кажется нелепой.Знаменитость воспитывает двоих дочерей в загородном доме, который достался ей после развода. Хмельницкая говорит, её бывший супруг поступил, как "настоящий мужчина", ведь кроме недвижимости, у пары не было существенного имущества. До сих пор режиссер поддерживает хорошие отношения с экс-возлюбленной и даже помог старшей дочери поступить на факультет кинорежиссуры. Она отучилась в США и сейчас проживает в Москве. Большую часть внимания бывшие муж и жена уделяют младшей наследнице - девятилетней Ксении.