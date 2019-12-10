Майли Сайрус посвятила новую татуировку разрыву отношений с Лиамом Хемсвертом





Расставание с Лиамом Хемсвертом для 27-летней Майли Сайрус протекало слишком болезненно. Ранее она исполнила песню Slide Away, посвященную своему супругу, в ней она сообщала о тяжелом разрыве. Новая татуировка на тыльной стороне ладони в виде словам Freedom (в переводе «свобода») может указывать на то, что пара окончательно распалась.На теле Майли Сайрус красуется множество татуировок, которые были посвящены разным персонам. Так, певица «набила» себе обращение к Йоко Оно (вдове Джона Леннона): «Я горжусь тобой. Йоко». После расставания с Лиамом Хемсвертом исполнительница и Коди Симпсон сделали себе похожие татуировки, позже стало известно об их скорой помолвке.