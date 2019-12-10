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Майли Сайрус посвятила новую татуировку разрыву отношений с Лиамом Хемсвертом

Американская певица Майли Сайрус сделала себе новую татуировку в виде слова «свобода», намекающую на расставание с актером Лиамом Хемсвертом. На сегодняшний день пара еще не расторгла официальный брак, но каждый из них уже нашел нового партнера.
Майли Сайрус посвятила новую татуировку разрыву отношений с Лиамом Хемсвертом

Расставание с Лиамом Хемсвертом для 27-летней Майли Сайрус протекало слишком болезненно. Ранее она исполнила песню Slide Away, посвященную своему супругу, в ней она сообщала о тяжелом разрыве. Новая татуировка на тыльной стороне ладони в виде словам Freedom (в переводе «свобода») может указывать на то, что пара окончательно распалась.

На теле Майли Сайрус красуется множество татуировок, которые были посвящены разным персонам. Так, певица «набила» себе обращение к Йоко Оно (вдове Джона Леннона): «Я горжусь тобой. Йоко». После расставания с Лиамом Хемсвертом исполнительница и Коди Симпсон сделали себе похожие татуировки, позже стало известно об их скорой помолвке.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:15

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