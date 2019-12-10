RedmiBook 13 с автономной работой до 11 часов официально дебютировал
Суббренд Xiaomi официально презентовал новый ноутбук RedmiBook 13, который отличается легкостью и относительно доступной ценой. Портативный компьютер также обеспечивает автономную работу до 11 часов.
RedmiBook 13 был официально представлен со сверхтонким дисплеем, который предоставит "незабываемый опыт" для покупателей. Это достигается за счет 89% экранного пространства и специального вентилятора, который усиливает циркуляцию воздуха на 25% и снижает уровень шума на два децибела. Ноутбук имеет 13,3-дюймовый Full-HD антибликовый экран с углом обзора в 178 градусов. Его работу обеспечивают процессор Intel Core 10-го поколения, графическая карта Nvidia GeForce MX250 и 8 Гб оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 2666 МГц в сочетании с 512 Гб SSD.
Компания Xiaomi представила свою собственную систему управления температурным режимом на RedmiBook 13, которая включает двойную тепловую трубку диаметром в 6 мм. Кроме того, в комплект включена клавиатура в стиле chiclet и поддержка объемного звука DTS. Устройство оснащается аккумулятором, рассчитанным на 11 часов автономной работы от одной зарядки. Более того ноутбук способен восстановить до 50% заряда батареи всего за 35 минут. Начальная стоимость нового продукта - около 600 долларов США, а топовая версия устройства оценивается примерно в 740 долларов. Дату выхода портативного компьютера весом 1,23 кг на глобальный рынок сообщат позднее.
RedmiBook 13 был официально представлен со сверхтонким дисплеем, который предоставит "незабываемый опыт" для покупателей. Это достигается за счет 89% экранного пространства и специального вентилятора, который усиливает циркуляцию воздуха на 25% и снижает уровень шума на два децибела. Ноутбук имеет 13,3-дюймовый Full-HD антибликовый экран с углом обзора в 178 градусов. Его работу обеспечивают процессор Intel Core 10-го поколения, графическая карта Nvidia GeForce MX250 и 8 Гб оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 2666 МГц в сочетании с 512 Гб SSD.
Компания Xiaomi представила свою собственную систему управления температурным режимом на RedmiBook 13, которая включает двойную тепловую трубку диаметром в 6 мм. Кроме того, в комплект включена клавиатура в стиле chiclet и поддержка объемного звука DTS. Устройство оснащается аккумулятором, рассчитанным на 11 часов автономной работы от одной зарядки. Более того ноутбук способен восстановить до 50% заряда батареи всего за 35 минут. Начальная стоимость нового продукта - около 600 долларов США, а топовая версия устройства оценивается примерно в 740 долларов. Дату выхода портативного компьютера весом 1,23 кг на глобальный рынок сообщат позднее.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:05