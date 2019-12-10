RedmiBook 13 с автономной работой до 11 часов официально дебютировал





RedmiBook 13 был официально представлен со сверхтонким дисплеем, который предоставит "незабываемый опыт" для покупателей. Это достигается за счет 89% экранного пространства и специального вентилятора, который усиливает циркуляцию воздуха на 25% и снижает уровень шума на два децибела. Ноутбук имеет 13,3-дюймовый Full-HD антибликовый экран с углом обзора в 178 градусов. Его работу обеспечивают процессор Intel Core 10-го поколения, графическая карта Nvidia GeForce MX250 и 8 Гб оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 2666 МГц в сочетании с 512 Гб SSD.Компания Xiaomi представила свою собственную систему управления температурным режимом на RedmiBook 13, которая включает двойную тепловую трубку диаметром в 6 мм. Кроме того, в комплект включена клавиатура в стиле chiclet и поддержка объемного звука DTS. Устройство оснащается аккумулятором, рассчитанным на 11 часов автономной работы от одной зарядки. Более того ноутбук способен восстановить до 50% заряда батареи всего за 35 минут. Начальная стоимость нового продукта - около 600 долларов США, а топовая версия устройства оценивается примерно в 740 долларов. Дату выхода портативного компьютера весом 1,23 кг на глобальный рынок сообщат позднее.