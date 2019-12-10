Россиян больше всего волнует рост цен на услуги ЖКХ





Опрос происходил во всех субъектах федерации, и специалисты отметили, что важность отдельных тем была неравномерной в разных частях страны. При этом средние показатели демонстрируют общие тенденции, имеющиеся сейчас среди россиян. 48% опрошенных респондентов в качестве основной проблемы для беспокойства выбрали рост цена на услуги ЖКХ. Всего на 1% от этого показателя отстала категория подорожания всех товаров. Тройку лидеров по обеспокоенности занимает система здравоохранения в стране, проблемы с отсутствием некоторых лекарств и низкое качество медицинских услуг.На следующей строчке расположились вопросы дорог, в качестве ответа их выбрали 15% респондентов. При этом в некоторых частях России этот показатель был куда больше. Так в Саратовской и Ростовской области относительно дорог беспокоятся 30% и 29% опрошенных соответственно. И замыкает список самых важных для россиян тем, вызывающих у них волнение, система образования, ее результат – 11%. При этом стоит отметить Мордву, где этот показатель был рекордным – 27%.В целом представители «Общественного мнения» отметили, что по всей России имеется запрос на улучшение общего качества жизни и стабилизацию экономической ситуации.