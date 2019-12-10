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Россиян больше всего волнует рост цен на услуги ЖКХ

Фонд «Общественное мнение» провел опрос россиян на тему того, какие темы их беспокоят больше всего. Оказалось, что жители России чаще остальных обсуждают рост цен на услуги ЖКХ, однако их также волнуют и другие вопросы.
Россиян больше всего волнует рост цен на услуги ЖКХ

Опрос происходил во всех субъектах федерации, и специалисты отметили, что важность отдельных тем была неравномерной в разных частях страны. При этом средние показатели демонстрируют общие тенденции, имеющиеся сейчас среди россиян. 48% опрошенных респондентов в качестве основной проблемы для беспокойства выбрали рост цена на услуги ЖКХ. Всего на 1% от этого показателя отстала категория подорожания всех товаров. Тройку лидеров по обеспокоенности занимает система здравоохранения в стране, проблемы с отсутствием некоторых лекарств и низкое качество медицинских услуг.

На следующей строчке расположились вопросы дорог, в качестве ответа их выбрали 15% респондентов. При этом в некоторых частях России этот показатель был куда больше. Так в Саратовской и Ростовской области относительно дорог беспокоятся 30% и 29% опрошенных соответственно. И замыкает список самых важных для россиян тем, вызывающих у них волнение, система образования, ее результат – 11%. При этом стоит отметить Мордву, где этот показатель был рекордным – 27%.

В целом представители «Общественного мнения» отметили, что по всей России имеется запрос на улучшение общего качества жизни и стабилизацию экономической ситуации.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:32

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