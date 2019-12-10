Названы упражнения для хорошего пищеварения





По словам ученых, в целом на хорошее пищеварение значительно влияние оказывает йога. Регулярные занятия по этой методики улучшат состояние всего организма, помогут мышцам и органам отдыхать и расслабляться. При этом некоторые упражнения имеет более высокую эффективность, о них и рассказали специалисты.Первое – необходимо лечь на спину, руки вытянуть вверх, поднять колени и обхватить их. При выдохе следует прижать конечности к животу, а при вдохе – вернуться в изначальное положение. Следующее упражнение для хорошего пищеварения похоже на предыдущее. Необходимо лечь на спину, прижать колени к животу и перекатиться на правый бок. После этого можно освободить руки и использовать их в качестве подушки. Так необходимо пролежать 10-15 минут. Это упражнение называется «поза ребенка».И последняя методика от ученых заключается в обратном скручивании. Необходимо лечь на спину, на вдохе подтянуть колени к животу, а на выходе положить налево на пол, при этом развернув голову вправо. Затем повторить упражнение в обратную сторону, и так несколько раз. Все эти действия можно совершать ежедневно, но обязательно на пустой желудок.