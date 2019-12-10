Дочь Жасмин Маргарита помогает в борьбе с истериками младшего брата Мирона в общественных местах
Российская певица Жасмин пожаловалась на младшего сына Мирона, который часто капризничает и устраивает истерики в общественных местах. На наказания ребенок почти не реагирует, воспринимая их в качестве игры, но иногда на помощь звездной маме приходит ее дочь.
Истерики помогают Мирону получить то, что он хочет, поэтому чаще всего они случаются в магазине, отметила Жасмин. Ему необходимо много машинок, но дома их и так имеется сколько угодно. Сын певицы получает огромное удовольствие, когда ему дают игрушку в новой упаковке, а потому он часто старается спровоцировать мать.
По словам Жасмин, традиционные методы наказания не действуют на Мирона. Если поставить его в угол, то он, стоя в нем, веселится, хохочет или просто убегает. Звезда не кричит на него, а старается больше разговаривать, чтобы сын ее не боялся. Если же ей не удается с ним совладать, то на помощь всегда приходит семилетняя дочь Маргарита. Девочка просит брата успокоиться, а в обмен обещает угостить сладким коктейлем или пастилой.
Истерики помогают Мирону получить то, что он хочет, поэтому чаще всего они случаются в магазине, отметила Жасмин. Ему необходимо много машинок, но дома их и так имеется сколько угодно. Сын певицы получает огромное удовольствие, когда ему дают игрушку в новой упаковке, а потому он часто старается спровоцировать мать.
По словам Жасмин, традиционные методы наказания не действуют на Мирона. Если поставить его в угол, то он, стоя в нем, веселится, хохочет или просто убегает. Звезда не кричит на него, а старается больше разговаривать, чтобы сын ее не боялся. Если же ей не удается с ним совладать, то на помощь всегда приходит семилетняя дочь Маргарита. Девочка просит брата успокоиться, а в обмен обещает угостить сладким коктейлем или пастилой.