Дочь Жасмин Маргарита помогает в борьбе с истериками младшего брата Мирона в общественных местах





Истерики помогают Мирону получить то, что он хочет, поэтому чаще всего они случаются в магазине, отметила Жасмин. Ему необходимо много машинок, но дома их и так имеется сколько угодно. Сын певицы получает огромное удовольствие, когда ему дают игрушку в новой упаковке, а потому он часто старается спровоцировать мать.По словам Жасмин, традиционные методы наказания не действуют на Мирона. Если поставить его в угол, то он, стоя в нем, веселится, хохочет или просто убегает. Звезда не кричит на него, а старается больше разговаривать, чтобы сын ее не боялся. Если же ей не удается с ним совладать, то на помощь всегда приходит семилетняя дочь Маргарита. Девочка просит брата успокоиться, а в обмен обещает угостить сладким коктейлем или пастилой.