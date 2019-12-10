«Узнал одним из первых»: Друг Евгения Петросяна Георгий Териков подтвердил женитьбу артиста с Татьяной Брухуновой





Георгий Териков и Евгений Петросян знакомы более 50 лет. Артисты не только поддерживают близкие отношения, но и много раз работали вместе. Многие миниатюры комика и Елены Степаненко были придуманы именно сатириком, некоторые работы он до сих пор вспоминает с улыбкой. Именно поэтому об отношениях артиста с Татьяной Брухуновой он узнал одним из первых и даже написал другу небольшой стих на эту тему: «Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко».По словам Георгия Терикова, Евгений Петросян не обиделся на него за такое творчество и даже посмеялся над ним. Сатирик отметил, что глупо было ожидать другой реакции, ведь у комика отличное чувство юмора.Также Георгий Териков рассказал, что давно знаком с Татьяной Брухуновой и имеет отличное мнение о ней. Помощницу коллеги он назвал трудолюбивым, организованным и тактичным человеком. Его офис располагается недалеко от помещения новой супруги Евгения Петросяна, поэтому они часто видятся друг с другом и общаются. При этом сатирик не был приглашен на свадьбу, хотя и узнал о ней одним из первых. Молодоженам он пожелал счастливой семейной жизни.