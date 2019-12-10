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«С возвращением»: Екатерина Стриженова впечатлена концертом перенесшего инсульт Николая Носкова

На своей странице в Instagram телеведущая Екатерина Стриженова поделилась видео с большого сольного выступления музыканта Николая Носкова и поздравила его «с возвращением». Певец, перенесший инсульт, спел на сцене Крокуса в столице, не оставив но одного слушателя равнодушным.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о своих чувствах после концерта Николая Носкова:
«Зал Крокус Сити Холла на 6 тысяч человек был заполнен! Это именно такой случай, когда поддержка зрителей особенно необходима любимому артисту! С целью поддержать Николая Носкова, артисты отказались от пригласительных билетов и купили их сами. Концерт получился великолепный! Очень волнующий и наполнен эмоциями".

Екатерина Стриженова не упустила из виду, что некоторые артисты решили не принимать участия в мероприятии, в то время как многие знаменитости выступили на концерте исполнителя.

Причиной длительного перерыва в карьере Носкова стало его плохое самочувствие в результате инсульта, перенесённого в марте 2017 года. Звездного исполнителя госпитализировали в одну из клиник в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. Хоть артист ещё не полностью восстановился, однако уже готов радовать публику своими выступлениями. Например, во время концерта в Крокус Сити Холла Николай Носков сидел на стуле, но сумел подняться под овации зрителей.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:05

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