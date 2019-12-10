Выходной 31 декабря утвержден в шести регионах России
Выходной день 31 декабря в настоящий момент утвержден уже в шести регионах России. Теперь данный рабочий день был перенесен на субботу, 28 число, такую инициативу начинают поддерживать все больше местных властей в разных частях страны.
Изначально с подобной идеей выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Руководитель региона заявил, что 31 число будет выходным днем, а отработают его в субботу, 28 декабря. Губернатор тогда предложил другим своим коллегам последовать его примеру, ведь данную идею поддерживает подавляющее большинство жителей России.
С тех пор подобная инициатива была утверждена еще в 5 регионах РФ. В настоящий момент отдохнуть 31 числа смогут жители Крыма, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, а также Псковской, Томской и Кировской областей. Возможно, до конца месяца и другие местные власти пересмотрят свои взгляды на данный вопрос.
Напомним, ранее такие предложения обсуждались в разрезе общенационального переноса, тогда с такой инициативой выступали депутаты от ЛДПР. Эту ситуацию разрешило Минтруда России. Представители ведомства отметили, инициатива была запоздалой, и в настоящий момент ничего уже невозможно исправить. По словам представителей министерства, этот вопрос нужно было решать в октябре. При этом было отмечено, что каждый субъект федерации может самостоятельно рассмотреть данный вопрос и принять соответствующее решение.
Изначально с подобной идеей выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Руководитель региона заявил, что 31 число будет выходным днем, а отработают его в субботу, 28 декабря. Губернатор тогда предложил другим своим коллегам последовать его примеру, ведь данную идею поддерживает подавляющее большинство жителей России.
С тех пор подобная инициатива была утверждена еще в 5 регионах РФ. В настоящий момент отдохнуть 31 числа смогут жители Крыма, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, а также Псковской, Томской и Кировской областей. Возможно, до конца месяца и другие местные власти пересмотрят свои взгляды на данный вопрос.
Напомним, ранее такие предложения обсуждались в разрезе общенационального переноса, тогда с такой инициативой выступали депутаты от ЛДПР. Эту ситуацию разрешило Минтруда России. Представители ведомства отметили, инициатива была запоздалой, и в настоящий момент ничего уже невозможно исправить. По словам представителей министерства, этот вопрос нужно было решать в октябре. При этом было отмечено, что каждый субъект федерации может самостоятельно рассмотреть данный вопрос и принять соответствующее решение.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:11