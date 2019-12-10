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Мужчина, укравший iPhone у Евгения Миронова, получил два года тюрьмы

Несколькими месяцами ранее у актёра Евгения Миронова во время съемок на передаче режиссёра Фёдора Бондарчука украли мобильный телефон. Теперь же стало известно, что преступник найден, и над ним уже состоялся суд: мужчина, присвоивший себе iPhone артиста, получил два года тюрьмы.
Мужчина, укравший iPhone у Евгения Миронова, получил два года тюрьмы

Этот неприятный инцидент случился летом. Пока шла съёмка программы "Кино в деталях", неизвестный украл телефоны сразу у двух звёзд - ведущего Фёдора Бондарчука и гостя программы Евгения Миронова. Нашлись свидетели, которые рассказали о подозрительном молодом человеке. В студию он прошёл по гостевому билету и быстро её покинул. С помощью камер наблюдения полиция быстро нашла вора. У преступника были найдены неопровержимые улики - телефоны звёзд. За кражу мужчина получил два года колонии.

Выпуск передачи "Кино в деталях" с Мироновым вышел на телеэкраны 22 октября. Актёр рассказывал об участии в фильме "Ленин. Неизбежность" и о своей роли сына вождя революции в этой картине.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Копайгородская Анна Сегодня, 11:38

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