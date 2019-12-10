В Китае анонсировали новый роутер Redmi AC2100





Пресс-конференция Redmi, на которой представили флагманский смартфон Redmi K30, также показала публике передовой маршрутизатор AC2100. Этот роутер создали с учетом оптимизации для "умного" дома с функцией поддержки IPV6. Китайский бренд решил отойти от экспериментальных форм-факторов, отдав предпочтение традиционному дизайну, который дополнили шестью антеннами. Скорость передачи данных этого устройства составляет 1733 Мбит/с. Кроме того, покупателем станет доступно двухдиапазонное подключение Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц).Новейшая разработка предоставляет качественное и быстрое подключение для компьютеров, телефонов и игровых приставок. Это достигается с помощью мощного чипсета, который работает в паре с 128 Мб оперативной и встроенной памяти. Роутер должен поступить в мировую продажу 12 декабря, и его стоимость приятно удивит пользователей. При высокой скорости работы и стильном внешнем виде покупка маршрутизатора обойдется клиенту всего в 24 доллара США.