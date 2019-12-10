Звезда "Дом-2" Маргарита Овсянникова завела нового любовника





Во время празднования дня рождения Дианы Бичаровой Маргарита Овсянникова заявила, что теперь не одна. Однако личность своего нового возлюбленного девушка называть не стала. Она лишь сказала, что обо всем можно будет узнать, когда появится ее новая композиция, которую она посвятила любимому человеку.По словам Маргариты Овсянниковой, она, как и все мечтает о семье и ребенке, но пока у нее в приоритете все-таки карьера. Овсянникова отмечает, с замужеством можно и подождать.Известно, что новый избранник Маргариты Овсянниковой достаточно обеспеченный человек. Он часто делает ей дорогостоящие подарки. Среди презентов, которые он ей преподносил внедорожник Mercedes за восемь миллионов рублей и бриллиантовые украшения, стоимость которых составляет 50 тысяч долларов.Овсянникова рассказала, что с любимым человеком она познакомилась в караоке-баре. Когда, она туда шла, то и подумать не могла, что встретит мужчину своей мечты. Как подчеркивает Маргарита, ей удалось его очаровать своим пением.