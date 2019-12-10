«Ну не могу больше!»: Валерий Леонтьев уже почти год не пьет алкоголь
Известный российский артист Валерий Леонтьев рассказал о том, как готовится к Новому году. Певец отметил, он уже почти год не употребляет алкоголь, потому что «больше не может», поэтому не знает, выпьет ли он бокал шампанского за праздничным столом.
Валерий Леонтьев отметил, он полностью отказался от вредных привычек. Артист 12 лет не курит, а не пьет всего 1 год. Примечательно, что он отказался от алкоголя именно в прошлогоднюю новогоднюю ночь. Тогда певец выпил бокал шампанского и понял, ему пора прекращать употреблять спиртные напитки. Именно поэтому исполнитель не уверен, что в этот раз даже пригубит алкоголь, ведь ему вряд ли захочется портить столь памятную дату – год полного отказа от выпивки.
По словам Валерия Леонтьева, он уже давно отказался от выступлений в новогоднюю ночь. В отличие от многих своих коллег артист проводит этот праздник с семьей и не видит причин делать иначе. Отмечать Новый год артист будет в Майами и считает этот город отличным место для этого, ведь тут можно прямо изо праздничного стола отправится на пляж или в бассейн.
Также Валерий Леонтьев признался, что ждет на новогодние праздники в гости многих звезд российского шоу-бизнеса. По его словам, в это время в Майами будут Филипп Киркоров, Ани Лорак, Анжелика Варум и Леонид Агутин. Все они могут в любой момент оказаться за праздничным столом в доме исполнителя. В завершении он отметил, в 2020-м сократит свой гастрольный график.
Валерий Леонтьев отметил, он полностью отказался от вредных привычек. Артист 12 лет не курит, а не пьет всего 1 год. Примечательно, что он отказался от алкоголя именно в прошлогоднюю новогоднюю ночь. Тогда певец выпил бокал шампанского и понял, ему пора прекращать употреблять спиртные напитки. Именно поэтому исполнитель не уверен, что в этот раз даже пригубит алкоголь, ведь ему вряд ли захочется портить столь памятную дату – год полного отказа от выпивки.
По словам Валерия Леонтьева, он уже давно отказался от выступлений в новогоднюю ночь. В отличие от многих своих коллег артист проводит этот праздник с семьей и не видит причин делать иначе. Отмечать Новый год артист будет в Майами и считает этот город отличным место для этого, ведь тут можно прямо изо праздничного стола отправится на пляж или в бассейн.
Также Валерий Леонтьев признался, что ждет на новогодние праздники в гости многих звезд российского шоу-бизнеса. По его словам, в это время в Майами будут Филипп Киркоров, Ани Лорак, Анжелика Варум и Леонид Агутин. Все они могут в любой момент оказаться за праздничным столом в доме исполнителя. В завершении он отметил, в 2020-м сократит свой гастрольный график.