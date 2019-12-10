АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: "Даже нечастое употребление спиртного повышает риск развития…
EUR 70.50 USD 63.72
Курс валют на 10.12.2019

«Ну не могу больше!»: Валерий Леонтьев уже почти год не пьет алкоголь

Известный российский артист Валерий Леонтьев рассказал о том, как готовится к Новому году. Певец отметил, он уже почти год не употребляет алкоголь, потому что «больше не может», поэтому не знает, выпьет ли он бокал шампанского за праздничным столом.
«Ну не могу больше!»: Валерий Леонтьев уже почти год не пьет алкоголь

Валерий Леонтьев отметил, он полностью отказался от вредных привычек. Артист 12 лет не курит, а не пьет всего 1 год. Примечательно, что он отказался от алкоголя именно в прошлогоднюю новогоднюю ночь. Тогда певец выпил бокал шампанского и понял, ему пора прекращать употреблять спиртные напитки. Именно поэтому исполнитель не уверен, что в этот раз даже пригубит алкоголь, ведь ему вряд ли захочется портить столь памятную дату – год полного отказа от выпивки.

По словам Валерия Леонтьева, он уже давно отказался от выступлений в новогоднюю ночь. В отличие от многих своих коллег артист проводит этот праздник с семьей и не видит причин делать иначе. Отмечать Новый год артист будет в Майами и считает этот город отличным место для этого, ведь тут можно прямо изо праздничного стола отправится на пляж или в бассейн.

Также Валерий Леонтьев признался, что ждет на новогодние праздники в гости многих звезд российского шоу-бизнеса. По его словам, в это время в Майами будут Филипп Киркоров, Ани Лорак, Анжелика Варум и Леонид Агутин. Все они могут в любой момент оказаться за праздничным столом в доме исполнителя. В завершении он отметил, в 2020-м сократит свой гастрольный график.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Узнал одним из первых»: Друг Евгения Петросяна Георгий Териков подтвердил женитьбу артиста с Татьяной…
Дочь Жасмин Маргарита помогает в борьбе с истериками младшего брата Мирона в общественных…
«Ну не могу больше!»: Валерий Леонтьев уже почти год не пьет…
Звезда "Дом-2" Маргарита Овсянникова завела нового…
Выходной 31 декабря утвержден в шести регионах…
В Китае анонсировали новый роутер Redmi…
Елена Малышева перечислила опасные мифы о борьбе с пищевым…
Катю Лель «душили слезы» на концерте перенесшего инсульт Николая…
Депутат Госдумы сравнил отношения России и Украины с тающим…
Названы самые маленькие авто, выпускавшиеся в…
Дмитрия Брекоткина рассмешили слова Сергея Нетиевского о его важной роли в сплоченности «Уральских…
В Саратовской области четыре авто переехали одного…
Участника «Битвы экстрасенсов» Намтара Энзигаля шантажируют…
Любовь Толкалина грубо отреагировала на слухи о романе с женатым…
В будущей видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2 включат поддержку…
Поклонники в Сети спрогнозировали внешность детей Ольги Бузовой и Давида…
«Сел на шею»: Анна Седокова рассказала об отношениях с…
Составлен рейтинг самых глупых рождественских подарков королевской семьи…
Ирина Салтыкова заступилась за Дмитрия Шепелева в конфликте с родителями Жанны…
Сотовая связь в Москве оказалась лучше, чем в городах…
Маджед Гиагиа после разрыва с Евгенией Феофилактовой ставит смайлы Виктории…
Мать солистки группы IOWA продала обручальное кольцо, чтобы купить еды для…
«Как человека не уважаю»: Виктория Лопырева критически отозвалась о Ксении…
Анджелина Джоли поцеловала своего поклонника из-за татуировки в виде ее…
Ученые: "Даже нечастое употребление спиртного повышает риск развития…
В браке с Александром Кержаковым Милана Тюльпанова оказалась его…
Анна Семенович показала, как выглядела в 12…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев после расставания с Аленой Савкиной стал завидным…
Юрий Шатунов раскрыл в шоу “Привет, Андрей!” причины ухода от Андрея…
Названы основные итоги «Нормандского саммита» в…
"Пишут небылицы": Яна Рудковская заступилась за Евгения Плющенко после слухов о…
Диетолог рассказала о пяти «антипродуктах» на новогоднем…
Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Лисова рассказала, что соблазняет мужа танцами и…
Анна Кузнецова: В РФ около 900 000 подростков страдают психическими…
Эксперты: Характер человека можно определить по цвету…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян думает над возвращением в…
Участники проекта "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы останутся в Периметре еще на…
Герцогиня Сассекская поработала волонтёром в благотворительной…
Марго Овсянникова: Ольга Бузова сможет победить на "Евровидении" за счет…
Эксперты: Кошки смотрят в одну точку и замирают из-за охотничьего…
Просмотреть все новости