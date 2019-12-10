«Ну не могу больше!»: Валерий Леонтьев уже почти год не пьет алкоголь





Валерий Леонтьев отметил, он полностью отказался от вредных привычек. Артист 12 лет не курит, а не пьет всего 1 год. Примечательно, что он отказался от алкоголя именно в прошлогоднюю новогоднюю ночь. Тогда певец выпил бокал шампанского и понял, ему пора прекращать употреблять спиртные напитки. Именно поэтому исполнитель не уверен, что в этот раз даже пригубит алкоголь, ведь ему вряд ли захочется портить столь памятную дату – год полного отказа от выпивки.По словам Валерия Леонтьева, он уже давно отказался от выступлений в новогоднюю ночь. В отличие от многих своих коллег артист проводит этот праздник с семьей и не видит причин делать иначе. Отмечать Новый год артист будет в Майами и считает этот город отличным место для этого, ведь тут можно прямо изо праздничного стола отправится на пляж или в бассейн.Также Валерий Леонтьев признался, что ждет на новогодние праздники в гости многих звезд российского шоу-бизнеса. По его словам, в это время в Майами будут Филипп Киркоров, Ани Лорак, Анжелика Варум и Леонид Агутин. Все они могут в любой момент оказаться за праздничным столом в доме исполнителя. В завершении он отметил, в 2020-м сократит свой гастрольный график.