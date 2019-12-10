Елена Малышева перечислила опасные мифы о борьбе с пищевым отравлением
Неправильное самолечение во время пищевого отравления может привести к необратимым последствиям для организма. Елена Малышева перечислила опасные мифы о борьбе с этим состоянием.
Новый выпуск передачи "Жить здорово!" касался неэффективных советов при случае отравления пищей. Елена Малышева решила перечислить опасные способы самолечения, поскольку одна из гостей шоу пыталась вылечить недуг отваром из укропа и меда, который только ухудшил симптомы. По словам телеврача, подобные народные средства, вроде настойки на мать-и-мачехе, обладают гепатотоксическим воздействием. Оно выражается в повреждении тканей печени, которое является крайне нежелательным при любом виде отравления.
Эксперт также развеяла миф о действенности валерианы, которая никак не борется с присутствующими в организме токсинами. А вот активированный уголь способен помочь лишь в больших количествах. Целый стакан этого средства называют результативной, но нереальной для обычного человека дозой. Восполнение жидкости может быть единственным нормальным подходом к подавлению вреда от испорченной пищи. Кроме того, воду нужно пить небольшими порциями. Малышева советует в особо сложных случаях обязательно обратиться за помощью к медицинским специалистам.
Новый выпуск передачи "Жить здорово!" касался неэффективных советов при случае отравления пищей. Елена Малышева решила перечислить опасные способы самолечения, поскольку одна из гостей шоу пыталась вылечить недуг отваром из укропа и меда, который только ухудшил симптомы. По словам телеврача, подобные народные средства, вроде настойки на мать-и-мачехе, обладают гепатотоксическим воздействием. Оно выражается в повреждении тканей печени, которое является крайне нежелательным при любом виде отравления.
Эксперт также развеяла миф о действенности валерианы, которая никак не борется с присутствующими в организме токсинами. А вот активированный уголь способен помочь лишь в больших количествах. Целый стакан этого средства называют результативной, но нереальной для обычного человека дозой. Восполнение жидкости может быть единственным нормальным подходом к подавлению вреда от испорченной пищи. Кроме того, воду нужно пить небольшими порциями. Малышева советует в особо сложных случаях обязательно обратиться за помощью к медицинским специалистам.