Катю Лель «душили слезы» на концерте перенесшего инсульт Николая Носкова

По словам продюсера Виктора Дробыша, подготовка к концерту велась почти полгода. Николаю Носкову так и не удалось полностью восстановить речь, но он смог выучить несколько новых песен и исполнить их в полную силу. Певец выступал на концерте сидя, поскольку с координацией движений у него еще имеются проблемы, а одна рука до сих пор не двигается. Однако когда артист, опираясь на трость, пошел навстречу публике, она громко рукоплескала ему, стараясь морально поддержать.Среди зрителей в зале присутствовало множество звезд отечественного шоу-бизнеса: Владимир Пресняков, Лолита, Александр Маршал, Валерия, Стас Пьеха и другие. После концерта Катя Лель в своем блоге написала, что ее «душили слезы» пока она наблюдала за выступлением Николая Носкова. Исполнительница считает, если певцу удалось пережить такой удар, и он продолжает выступать, то его голос все еще нужен всему человечеству.