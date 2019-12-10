Катю Лель «душили слезы» на концерте перенесшего инсульт Николая Носкова
Российская певица Катя Лель, посетившая концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, призналась, что на протяжении всего мероприятия ее «душили слезы». Выступление исполнителя состоялось 9 декабря в московском «Крокус Сити Холле», помимо Кати Лель поддержать Носкова пришли Сюткин, Розенбаум, Глызин и другие российские музыканты.
По словам продюсера Виктора Дробыша, подготовка к концерту велась почти полгода. Николаю Носкову так и не удалось полностью восстановить речь, но он смог выучить несколько новых песен и исполнить их в полную силу. Певец выступал на концерте сидя, поскольку с координацией движений у него еще имеются проблемы, а одна рука до сих пор не двигается. Однако когда артист, опираясь на трость, пошел навстречу публике, она громко рукоплескала ему, стараясь морально поддержать.
Среди зрителей в зале присутствовало множество звезд отечественного шоу-бизнеса: Владимир Пресняков, Лолита, Александр Маршал, Валерия, Стас Пьеха и другие. После концерта Катя Лель в своем блоге написала, что ее «душили слезы» пока она наблюдала за выступлением Николая Носкова. Исполнительница считает, если певцу удалось пережить такой удар, и он продолжает выступать, то его голос все еще нужен всему человечеству.
По словам продюсера Виктора Дробыша, подготовка к концерту велась почти полгода. Николаю Носкову так и не удалось полностью восстановить речь, но он смог выучить несколько новых песен и исполнить их в полную силу. Певец выступал на концерте сидя, поскольку с координацией движений у него еще имеются проблемы, а одна рука до сих пор не двигается. Однако когда артист, опираясь на трость, пошел навстречу публике, она громко рукоплескала ему, стараясь морально поддержать.
Среди зрителей в зале присутствовало множество звезд отечественного шоу-бизнеса: Владимир Пресняков, Лолита, Александр Маршал, Валерия, Стас Пьеха и другие. После концерта Катя Лель в своем блоге написала, что ее «душили слезы» пока она наблюдала за выступлением Николая Носкова. Исполнительница считает, если певцу удалось пережить такой удар, и он продолжает выступать, то его голос все еще нужен всему человечеству.