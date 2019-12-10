Депутат Госдумы сравнил отношения России и Украины с тающим айсбергом





Руслан Бальбек считает, в Париже были сделаны первые шаги в сторону сначала взаимопонимания, а затем и примирения. Именно поэтому айсберг, который представляли собой отношения Киева и Москвы до недавнего времени, в столице Франции начал таить. Этот процесс, отмечает депутат Госдумы, необходимо поддерживать и надеяться, что он закончится успешно. Политик считает, в конечном итоге вопрос вражды между двумя братскими народами будет исчерпан, хотя правящий класс пытается сделать это невозможным.Также депутат Госдумы выразил свою уверенность в том, что результаты встречи лидеров четырех стран будут позитивно восприняты как в Украине, так и в ДНР и ЛНР. Политик считает, все стороны должны быть рады тому, что Москва и Киев наконец-то стали общаться друг с другом и решать имеющиеся проблемы за столом переговоров.Отдельно Руслан Бальбек отметил обмен пленными, ведь люди смогут вернуться к своим семьям уже к Новому году, а поэтому получат возможность встретить этот праздник в семейном кругу. В целом происходящие процессы депутат Госдумы назвал «оттепелью» и выразил надежду, что она продолжится.