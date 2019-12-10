Названы самые маленькие авто, выпускавшиеся в СССР





ТОП-3 открывает ЗАЗ-965, который наиболее известен в народе по прозвищу “горбатый”. Этот автомобиль производился на заводе в Запорожье на территории Украины с 1960 по 1969 год. Данная модель пользовалась спросом и за рубежом. В тройку лидеров входит также СМЗ С-3А, который собирался в Серпухове с 1958 по 1970 год. Эта машина была меньше “Запорожца”, имея размеры 2,6х1,3х1,4 метра.Победителем рейтинга стал ВАЗ-1111 или “Ока”, которая выпускалась в период с 1987 по 2008 год. До сих пор в Сети можно найти объявления о продаже подержанного авто в нормальном состоянии, а некоторые экземпляры тюнингуют.