Дмитрия Брекоткина рассмешили слова Сергея Нетиевского о его важной роли в сплоченности «Уральских пельменей»





Сергей Нетиевский во время эфира одной из российских радиостанций сообщил, что был важным звеном в «Уральских пельменях», не допускавшим возникновения конфликтов между комедиантами. Бывший директор коллектива говорит, что таким образом сохранялась целостность юмористического объединения.Брекоткин своеобразно отреагировал на слова коллеги, сообщая о совершенно обратном характере ситуации. Юморист утверждает, лидером по духу был не Нетиевский, а Дмитрий Соколов еще с начала образования команды КВН из Екатеринбурга. Последний всегда принимал на себя роль «миротворца» в непростых моментах работы.В то же время, Брекоткин согласился с обозначением Нетиевского, как главного генератора идей в шоу. Хотя начальника сравнивали с «локомотивом, за которым ехали десять вагонов», это не помешало начать судебные разбирательства в борьбе за интеллектуальную собственность. Несколько лет «Уральские пельмени» и бывший руководитель выясняют отношения через юристов. Недавно сообщалось об отзыве нескольких исков в сторону Нетиевского, что отчасти намекает на близость перемирия.