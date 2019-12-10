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Участника «Битвы экстрасенсов» Намтара Энзигаля шантажируют мошенники

Известного участника 16 сезона «Битвы экстрасенсов» Намтара Энзигаля пытаются заставить платить ежемесячный сбор. Знаменитость шантажируют мошенники, грозящие занести его в список «магов-шарлатанов», который способен испортить его репутацию.
Участника «Битвы экстрасенсов» Намтара Энзигаля шантажируют мошенники

Такое сообщение Намтар Энзигаль получил на свою страницу в российской социальной сети «ВКонтакте». Обращение поступило от администраторов группы «Шарлатаны ВК». Участнику предлагают выплачивать указанные суммы, иначе его имя окажется в списке «магов-шарлатанов», куда должны войти 10 самых одиозных экстрасенсов России. В декабре за не включение в рейтинг просят 25 тысяч рублей.

Об этом Намтар Энзигаль рассказал в Instagram, где и выложил полный текст переписки. Мошенники пугают экстрасенса и пытаются убедить его, что их группа является крайне влиятельной и популярной. На момент написания текста в ней состоит более 7400 человек. Злоумышленники отмечают, что данное сообщество оказывается на первых строчках поисках во всех крупнейших системах – Google, Yandex и Mail. Также сообщается, что новость с «Топ-10 магов-шарлатанов» будет навсегда закреплена в данной группе.

Сам участник «Битвы экстрасенсов» отказался платить мошенникам и заявил, это уже не первый подобный случай в его жизни. Несколько лет назад у него просили 10 тысяч долларов. Сейчас Намтар Энзигаль планирует поступить также – игнорировать провокации.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:22

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