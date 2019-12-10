В будущей видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2 включат поддержку модов





Еще за много лет до популярного сериала "Чернобыль" от HBO, экстремальный туризм в Зону отчуждения ЧАЭС обрел популярность благодаря видеоигре S.T.A.L.K.E.R., которая вышла в 2007 году. Необычный концепт фантастического тайтла в радиоактивной пустоши пришелся по нраву многим геймерам, которые более 10 лет ждали выхода второй части франшизы. В фанатской среде к этому времени накопилось множество собственных модификаций, направленных на обновление внешнего вида и геймплея классического шутера. Теперь же, украинский разработчик GSC Game World предоставил новую информацию о будущей работе.PR-менеджер Захар Бочаров сообщил на игровой конференции Gaming Gathering, что компания введет поддержку модов, чтобы облегчить старания поклонников. Он также извинился за отсутствие значимых новостей с момента анонса S.T.A.L.K.E.R. 2 еще в 2010 году. Сейчас в Сети распространяются лишь немногочисленные арты и саундтреки. По словам представителя бренда, в следующем году появится намного больше информации о сюжете, геймплейных особенностях и со временем - официальная презентация альфа-версии игры.