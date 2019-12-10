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Составлен рейтинг самых глупых рождественских подарков королевской семьи Великобритании

Эксперты составили рейтинг самых глупых рождественских подарков королевской семьи Великобритании. Как известно, члены семьи Виндзоров соревнуются за самый нелепый презент.

Под ёлкой в Сандригемском дворце, где королевская семья празднует Рождество, не найти изысканных и дорогих подарков. Долгие десятилетия здесь соревнуются за самый нелепый презент, как рассказывает эксперт Ингрид Сьюард. Наиболее запомнившимся подарком для Елизаветы II стала поющая рыба Big Mouth Billie Bass. Также королева получала кухонный фартук для мытья посуды. Во время своего первого Рождества в Сандрингеме леди Ди не знала о такой традиции, поэтому вручила принцессе Анне в качестве презента кашемировый шарф, а получила держатель для туалетной бумаги. Через год супруга принца Чарльза исправилась и подарила бюджетный коврик для ванной с леопардовым принтом.

Еще до помолвки принца Гарри Кейт Миддлтон презентовала ему игру “Собери себе жену”, а герцог Сассекский подарил своему лысеющему брату расческу. Известно, что королевская семья в праздничный вечер предпочитает развлекать себя настольными играми, а ранним утром все идут на церковную службу.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:55

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