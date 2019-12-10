Сотовая связь в Москве оказалась лучше, чем в городах Европы





Для сравнения эксперты взяли 4 города: Москва, Париж, Хельсинки и Вена. Замеры происходили с помощью современного оборудования TEMSInvestigation. В качестве базовой модели поведения были взяты данные относительно среднего абонента и использования им трафика. Самый высокий уровень скорости соединения зафиксирован в столице РФ – 33 Мбит/с. На втором месте расположились Хельсинки – 30 Мбит/с, далее идет Париж – 27 Мбит/с, а замыкает рейтинг Вена – 21 Мбит/с. Также эксперты провели скачивание фильма размером 1 Гб. В Москве на это потребовалось 4 минуты, а в Вене – 6.Отдельно эксперты TelecomDaily провели сравнение 4 крупнейших российский операторов связи – «Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2. Быстрее всех дозваниваются друг до друга клиенты первой компании, а вот по качеству звука во время разговоров лидирует вторая. Если же брать не только Москву, но и область, то лидером в последней категории окажется оператор Tele2. «Мегафон» сохранил первую строчку в вопросе дозвона даже вне пределов столицы РФ. Этот же оператор связи имеет самую высокую скорость – 51,7 Мбит/с. Самый низкий средний пинг при этом оказался у «Билайна» - 44,32 мс в области и 46,78 в Москве.