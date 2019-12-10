«Сел на шею»: Анна Седокова рассказала об отношениях с альфонсом





По словам Анны Седоковой, она так сильно любила, что не замечала финансовой несостоятельности избранника. Регулярно оплачивая их совместные счета, звезда со временем заметила, что ее молодой человек окончательно «пересел ей на шею». Певица в тот период своей жизни ничего не хотела, она даже от еды отказывалась. Отношения со временем закономерно развалились.Сейчас у Анны Седоковой развивается бурный роман с баскетболистом Янисом Тиммой. Хотя на этот раз певица повстречала состоятельного партнера, начались отношения с громкого скандала. Оказалось, баскетболист уже был женат, поэтому критике подверглась как Анна Седокова, так и сам спортсмен, который в итоге развелся, но по обоюдному согласию с супругой.