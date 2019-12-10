Мать солистки группы IOWA продала обручальное кольцо, чтобы купить еды для дочери

Екатерина Иванчикова рассказала подписчикам в соцсети Instagram о получении награды в номинации «Лицо года» на премии «Форма добра». Она вспомнила, насколько тяжелым было начало творческого пути инди-поп-группы IOWA. Известно, что в 2010 к певице приехала родная мать, которая была шокирована отсутствием средств у дочери. Самоотверженно продав обручальное кольцо в ломбарде, родительница помогла звезде продолжать добиваться успеха. Со временем, им удалось вернуть украшение, о чем Иванчикова вспомнила во время церемонии награждения.Исполнительница считает, без поддержки друзей и матери, она не смогла бы давать концерты. Кроме того, белорусская знаменитость нашла свое призвание в России, после того, как переехала из Могилева в Санкт-Петербург.Напоминаем, коллектив IOWA образовался в 2007 году, а сама Екатерина Иванчикова вышла замуж за гитариста группы Леонида Терещенко в 2016 году. Сейчас звездная пара занимается продвижением нового клипа "Маяки", который является своеобразным «музыкальным экологическим манифестом».