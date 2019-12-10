Любовь Толкалина грубо отреагировала на слухи о романе с женатым мужчиной





В Instagram Любовь Толкалина разместила большое обновление, посвященное этой теме. Актриса отметила, слухи, недавно появившиеся в российских СМИ, вызывают у нее большое удивление. Знаменитость обратила внимание на то, что издания не смогли различить двух разных людей – Саймона Басса и Брайна Финнегана. По словам звезды, один из них живет в Англии, а другой – в Северной Ирландии. Саймон Басс является многодетным отцом, а его наследники проживают в самых разных странах.Любовь Толкалина в шутку поинтересовалась, почему ей не приписали романы с Томом Йорком из Radiohead или Крисом Мартином из Coldplay. При этом актриса отметила, что Саймон Басс является ее другом, и они вместе хорошо посмеялись над всей этой ситуацией.Отдельно Любовь Толкалина раскритиковала российские СМИ и заявила, что журналисты совершенно перестали следить за качеством публикуемых материалов. Единственное, что их интересует, уверена знаменитость – это размер заработка. Актриса предложила изданиям лучше сосредоточится на ее творческой деятельности и рассказать читателям о предстоящем спектакле «Снежная королева», чья премьера состоится уже в ближайшее время.