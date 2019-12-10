Ирина Салтыкова заступилась за Дмитрия Шепелева в конфликте с родителями Жанны Фриске

По мнению Салтыковой, в современности есть много примеров того, как мужчины бросают свои семьи, но в случае телеведущего все наоборот. Она напоминает, эта семья имеет право на противоречия, и не понимает, зачем публике вмешиваться в конфликт. Звезда считает, в любом случае виноваты обе стороны, но она знает Шепелева как “хорошего парня” и уверена, что тот сильно переживает по поводу происходящего. Салтыкова напомнила, шоумен долгое время молчал, давая возможность урегулированию проблемы, и лишь потом вынес их на оценку общественности.Как известно, Дмитрий Шепелев и родители Жанны Фриске конфликтуют в вопросе воспитания ребенка. Семья певицы отмечает, телеведущий уже несколько лет не позволяет видеться с Платоном. В ответ на это звездный отец заявил, у его оппонентов есть судебное разрешение на встречи с внуком, но они им не пользуются. Также разногласия есть и в вопросе денег, например, родители Фриске уверены, что Шепелев тратит на себя средства своего сына.