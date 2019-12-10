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Анна Семенович показала, как выглядела в 12 лет

Телеведущая Анна Семенович показала свое детское фото в Instagram-аккаунте. На опубликованном кадре будущей звезде всего 12 лет.

На снимке будущая артистка запечатлена в клетчатой рубашке рядом со сверстниками и тренером. Как отметила Анна Семенович, на этом фото ей всего 12 лет, и она находится на сборах в спортивной школе. В новом посте звезда решила поговорить о необходимости сравнивать, где лучше и хуже. Артистка уверена, все зависит от самого человека, что показала на примере московских школ. Семенович отметила, за последние годы столичные школьники доказали, что их учебные заведения по качеству образования не отстают от ряда других стран мира.

Анна Семенович очень гордится достижениями отечественного образования, и радуется, когда такие примеры способны вдохновлять многих. Например, согласно итогам международного исследования PISA, Москва обошла города Финляндии, Канады и Южной Кореи.

Сама Семенович добилась звания мастера спорта международного класса в фигурном катании, однако из-за серьезной травмы колена ей пришлось отказаться от карьеры спортсменки, напоминает “Слово и Дело”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:07

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