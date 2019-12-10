В браке с Александром Кержаковым Милана Тюльпанова оказалась его жертвой





По словам Миланы Тюльпановой, она долгое время жила в «розовых очках». Однако не без помощи психоаналитиков ей удалось понять, что мужчине нельзя позволять доминировать. Часто в домашнем насилии вина может висеть на самой жертве, которая не препятствует проникновению в свое личное пространство. Телеведущая считает, в законопроекте о домашнем насилии необходимо пересмотреть вопрос, касающийся декриминализации побоев. В этом случае меньше женщин будут страдать от своих мужей.На сегодняшний день Милана Тюльпанова и Александр Кержаков при помощи нотариуса составили график общения отца с их общим ребенком. Хотя бывшая супруга не препятствовала их встречам, иногда они могли сорваться. Теперь Александр Кержаков сможет видеться с сыном три раза в неделю в течение четырех часов. А в 2020 году ему позволят забирать Артема к себе домой и возить за границу.