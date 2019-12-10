Юрий Шатунов раскрыл в шоу “Привет, Андрей!” причины ухода от Андрея Разина

Новый опубликованный ролик в микроблоге Юрия Шатунова был записан в студии программы “Привет, Андрей!”. Артист пообещал поклонникам, что вскоре они узнают правду о происходящем в его жизни. Как известно, певец продолжительный период времени не объяснял причины ухода из-под опеки Андрея Разина. При этом продюсер посвящал бывшему участнику группы “Ласковый май” многочисленные посты, отмечая, что ему теперь запрещено петь хиты группы. Однако знаменитость беспокоился, что Шатунов связался с “юристами-мошенниками”, которые могут отстоять права на композиции бывшего подопечного.На кадрах опубликованного видео запечатлен также Андрей Малахов, который пообещал дать ответы на все вопросы публики, касающиеся вражды двух музыкантов.