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Юрий Шатунов раскрыл в шоу “Привет, Андрей!” причины ухода от Андрея Разина

Музыкант Юрий Шатунов перестал скрывать причины ухода от продюсера Андрея Разина. В своем Instagram-аккаунте артист посоветовал поклонникам ждать выхода шоу “Привет, Андрей!”, где раскроет причины их вражды.

Новый опубликованный ролик в микроблоге Юрия Шатунова был записан в студии программы “Привет, Андрей!”. Артист пообещал поклонникам, что вскоре они узнают правду о происходящем в его жизни. Как известно, певец продолжительный период времени не объяснял причины ухода из-под опеки Андрея Разина. При этом продюсер посвящал бывшему участнику группы “Ласковый май” многочисленные посты, отмечая, что ему теперь запрещено петь хиты группы. Однако знаменитость беспокоился, что Шатунов связался с “юристами-мошенниками”, которые могут отстоять права на композиции бывшего подопечного.

На кадрах опубликованного видео запечатлен также Андрей Малахов, который пообещал дать ответы на все вопросы публики, касающиеся вражды двух музыкантов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:56

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