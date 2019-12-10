Юрий Шатунов раскрыл в шоу “Привет, Андрей!” причины ухода от Андрея Разина
Музыкант Юрий Шатунов перестал скрывать причины ухода от продюсера Андрея Разина. В своем Instagram-аккаунте артист посоветовал поклонникам ждать выхода шоу “Привет, Андрей!”, где раскроет причины их вражды.
Новый опубликованный ролик в микроблоге Юрия Шатунова был записан в студии программы “Привет, Андрей!”. Артист пообещал поклонникам, что вскоре они узнают правду о происходящем в его жизни. Как известно, певец продолжительный период времени не объяснял причины ухода из-под опеки Андрея Разина. При этом продюсер посвящал бывшему участнику группы “Ласковый май” многочисленные посты, отмечая, что ему теперь запрещено петь хиты группы. Однако знаменитость беспокоился, что Шатунов связался с “юристами-мошенниками”, которые могут отстоять права на композиции бывшего подопечного.
На кадрах опубликованного видео запечатлен также Андрей Малахов, который пообещал дать ответы на все вопросы публики, касающиеся вражды двух музыкантов.
Новый опубликованный ролик в микроблоге Юрия Шатунова был записан в студии программы “Привет, Андрей!”. Артист пообещал поклонникам, что вскоре они узнают правду о происходящем в его жизни. Как известно, певец продолжительный период времени не объяснял причины ухода из-под опеки Андрея Разина. При этом продюсер посвящал бывшему участнику группы “Ласковый май” многочисленные посты, отмечая, что ему теперь запрещено петь хиты группы. Однако знаменитость беспокоился, что Шатунов связался с “юристами-мошенниками”, которые могут отстоять права на композиции бывшего подопечного.
На кадрах опубликованного видео запечатлен также Андрей Малахов, который пообещал дать ответы на все вопросы публики, касающиеся вражды двух музыкантов.