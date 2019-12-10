Названы основные итоги «Нормандского саммита» в Париже





Следует отметить, что это первая встреча «Нормандской четверки» с 2016 года, именно тогда в последний раз состоялись последние подобные переговоры. Ангела Меркель заявила о том, что в ходе общения были достигнуты договоренности в вопросах прекращения огня на Донбассе, новом этапе разведения сил, начале работ по разминированию территорий и усиления надзора со стороны ОБСЕ. Также канцлер Германии обратила внимание на необходимость продления закона об особом статусе региона.Владимир Зеленский сделал немного другие акценты в вопросе итогов «Нормандского саммита». Президент Украины рассказал об обмене сторонами «всех на всех» уже до 31 декабря, прекращении огня до конца года, а также возможных выборах, которые могут пройти в отдельных районах Донбасса по украинскому законодательству и под надзором ОБСЕ.По словам Владимира Путина, всем сторонам данных переговоров необходимо придерживаться Минских соглашений и не пытаться их видоизменить. Президент России напомнил о необходимости конституционной реформы в Украине и заявил, что закон об особом статусе указанных территорий должен получить постоянный, а не временный характер. Также лидер РФ акцентировал внимание на проблемах людей, проживающих на Донбассе, и о необходимости соблюдения их прав.