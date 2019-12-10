"Пишут небылицы": Яна Рудковская заступилась за Евгения Плющенко после слухов о любовнице

По словам Рудковской, ее супруг сильно расстроился из-за подобных слухов, отметив, что он не понимает, как такое можно придумать о проходившем через венчание человеке. При этом после выдумок в СМИ фигуристу пришлось оправдываться перед знакомыми и друзьями. Светская львица вспомнила, как после вышедших новостей ее супругу позвонили даже знакомые спортсмены из США, Японии и Канады, которые поинтересовались правдивостью этих историй.Рудковская в интервью для HELLO! пояснила, что Плющенко не стремится посещать разного рода мероприятия, если она остается дома. Фигурист боится, что его появление на вечеринках без жены может спровоцировать новые слухи о разладе в семье. По мнению продюсера, журналисты затронули веру ее мужа.