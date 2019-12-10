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Диетолог рассказала о пяти «антипродуктах» на новогоднем столе

Диетолог Мария Дубская рассказала о предстоящих праздниках и пяти «антипродуктах» для них. Специалист посоветовала избегать на новогоднем столе солений, жирных мясных изделий, шампанского, сладостей и майонеза.
Диетолог рассказала о пяти «антипродуктах» на новогоднем столе

Мария Дубская отметила, что предстоящие праздники способны не только негативно сказаться на фигуре человека, но и привести к серьезным осложнениям в самочувствии. Именно поэтому диетолог посоветовала людям отказаться от пяти «антипродуктов» на новогоднем столе. Первый из них – это майонез. Его лучше заменить на греческий или обычный йогурт, который отлично подойдет для салатов и других блюд, а также позволит избежать лишних калорий.

Неожиданно в списке «антипродуктов» оказалось шампанское. По словам диетолога, оно содержит много сахара, что приводит к проблемам с фигурой. Также этот алкогольный напиток вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта и усиливает аппетит человека. Отдельно специалист отметила соления. От них лучше отказаться в полной мере, а в качестве замены использовать свежие фрукты.

Важный пункт любого новогоднего стола – жирное мясо и мясные продукты. Их лучше заметить курицей и кроликом. Также стоит отказаться от колбас и ветчины.

Последний «антипродукт» – сладости. Их лучше не смешивать с остальными блюдами и оставить на следующий день. На новогоднем столе самого диетолога окажутся фаршированный перец, кролик или курица, канапе из овощей с сыром, сухое вино и фрукты.

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Наука / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:24

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