Диетолог рассказала о пяти «антипродуктах» на новогоднем столе





Мария Дубская отметила, что предстоящие праздники способны не только негативно сказаться на фигуре человека, но и привести к серьезным осложнениям в самочувствии. Именно поэтому диетолог посоветовала людям отказаться от пяти «антипродуктов» на новогоднем столе. Первый из них – это майонез. Его лучше заменить на греческий или обычный йогурт, который отлично подойдет для салатов и других блюд, а также позволит избежать лишних калорий.Неожиданно в списке «антипродуктов» оказалось шампанское. По словам диетолога, оно содержит много сахара, что приводит к проблемам с фигурой. Также этот алкогольный напиток вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта и усиливает аппетит человека. Отдельно специалист отметила соления. От них лучше отказаться в полной мере, а в качестве замены использовать свежие фрукты.Важный пункт любого новогоднего стола – жирное мясо и мясные продукты. Их лучше заметить курицей и кроликом. Также стоит отказаться от колбас и ветчины.Последний «антипродукт» – сладости. Их лучше не смешивать с остальными блюдами и оставить на следующий день. На новогоднем столе самого диетолога окажутся фаршированный перец, кролик или курица, канапе из овощей с сыром, сухое вино и фрукты.