«Как человека не уважаю»: Виктория Лопырева критически отозвалась о Ксении Собчак

«Я Собчак как человека не уважаю! Если понадобится, она легко подставит любого: друзей, мужей… сторонников! А еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа или гонораров — подло», - отметила Лопырева.

Телеведущая Ксения Собчак недавно в своем микроблоге в Instagram раскритиковала Викторию Лопыреву и ее брак с Игорем Булатовым. Знаменитость намекнула, что в скором времени у бизнесмена закончатся деньги, а его возлюбленная вернется на рынок невест. Более того, модель регулярно подвергается критике за то, что отбила любимого мужчину у своей беременной подруги.Теперь же Виктория Лопырева дала ответ, почему не пошла бы на шоу Ксении Собчак. По мнению блогера, журналистка идет практически на все ради своей выгоды.Сама Виктория Лопырева себя святой не считает и знает, она совершает ошибки, что свойственно и всем людям. Однако выслушивать упреки от тех, "кто по уши в грязи", звезда не намерена. Модель считает, они с мужем молоды и полны сил, поэтому вполне смогут заработать себе на жизнь.