Поклонники в Сети спрогнозировали внешность детей Ольги Бузовой и Давида Манукяна





Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает интриговать своих поклонников. Не так давно на безымянном пальце знаменитости появилось кольцо, а в Сети стали говорить, что она закрутила роман с блогером Давидом Манукяном, именно он стал главным героем в клипе звезды на песню "Лайкер".Позже на снимках Ольги Бузовой и Давида Манукяна показали парные татуировки в виде бесконечности, которые сделали влюбленные. Теперь же преданные фанаты в ожидании объявления даты свадьбы создали в специальном приложении вероятный облик детей пары. Малыши, дочь или сын, будут иметь карие глаза, светлые волосы, пухлые щечки. Предположительно, девочка будет больше похожа на маму, мальчик - на папу.Тем не менее, некоторые фолловеры уже успели раскритиковать подобный способ создавать внешность, ведь у Ольги Бузовой накачанные губы и куча филеров в лице, а также она использует фотошоп для обработки собственных фотографий.